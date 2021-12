Pizza Salvatoré généreux envers la communauté et ses employés

Les 1500 employés de Pizza Salvatoré ont reçu une vidéo bien particulière le jour de Noël de la part des dirigeants de l’entreprise familiale.

Les 5 frères et sœurs derrière Pizza Salvatoré ont en effet annoncé que tous les équipiers en pizzeria recevront en bonus la moitié des ventes de pizzas du 8 février prochain.

L'autre moitié des ventes de pizza de cette journée de remerciement sera remise en pizzas gratuites à des organismes caritatifs locaux qui aident à nourrir les plus démunis.

«À notre connaissance, c'est une première ou une chaîne de restaurants décide de remettre la moitié de ses ventes d'une journée aux membres de son équipe!», affirme Sébastien, l'aîné de la famille et responsable marketing de l'entreprise familiale.

«Ce n'est pas 1$ ou 2$ par pizza vendue qui sera redistribué, mais vraiment la totalité des ventes de pizzas! Nous voulons souligner le travail exceptionnel de nos équipes et tout aussi important à nos yeux, leur engagement à soutenir la communauté dans laquelle chaque pizzeria est implantée. C’est pour cette raison que nous tiendrons la journée de remerciement durant laquelle 50% des ventes de pizzas sera remis en bonis à tous les équipiers, et que l’autre 50% sera remis sous forme de pizzas gratuites à des organismes communautaires venant en aide aux plus démunis. Chaque gestionnaire associé en restaurant aura la liberté de choisir un organisme de sa localité qui lui tient à cœur et pour lequel cette donation en pizzas aura un réel impact dans sa communauté », souligne Élisabeth Abbatiello, responsable des communications chez Pizza Salvatoré.

La journée de remerciement aura pour but de remercier concrètement les équipiers pour leur travail dans la dernière année ainsi que d’aider les différentes communautés.