Comment faire un déménagement commercial rapide et sans faute?

Ce n'est un secret pour personne que le déménagement peut être stressant et que les déménagements commerciaux peuvent l’être encore plus. Que vous agrandissiez ou réduisiez vos effectifs, il est probable que votre préoccupation la plus importante soit le bon fonctionnement de votre entreprise avant, pendant et après un déménagement. Voici quelques conseils pour un déménagement commercial rapide et sans faute.

Désencombrez avant le déménagement

Le moyen le plus simple d'éviter d'être submergé par un déménagement est de réduire le nombre d'objets que vous devez déplacer en premier lieu. Des unités d’entreposage aux tiroirs de bureau, nettoyer et désencombrer autant que possible avant le déménagement peut vous faire gagner un temps et une énergie incalculables.

Une fois que vous avez désencombré et supprimé les objets inutiles, le tri des objets par pièce et catégorie pour l'emballage vous permet d'organiser vos objets pour un déménagement. N'oubliez pas d'étiqueter chaque boîte avec une description du contenu à l'intérieur ainsi que la pièce ou la zone du nouvel emplacement où elles devront être emmenées. Si vous embauchez une entreprise de déménagement professionnelle, cela peut être particulièrement avantageux pour les déménageurs qui n'auront pas besoin de se faire répéter sans cesse où vont les articles spécifiques.

Utilisez des autocollants ou des étiquettes à code couleur

Si vous aimez vraiment l'organisation, envisagez de créer des systèmes de code couleur pour les déménageurs ou toute autre personne qui pourrait avoir besoin de savoir où divers articles doivent être livrés et déballés. Que vous triiez par pièce ou par catégorie dépendra de la taille de votre entreprise et de votre nouvel emplacement. Si vous avez un petit bureau, le tri par type de catégorie peut être avantageux, mais pour les grands bureaux, le tri par pièce peut certainement aider à garder les articles en ordre.

Créez une feuille d'inventaire

La création d'une liste des articles qui seront déménagés d'un endroit à un autre est le meilleur moyen de garder une trace de ce qui doit être déplacé et si quelque chose a été égaré ou non. Avant le déménagement, dressez une liste de chaque élément qui devra être déplacé. Avant de quitter votre emplacement actuel, parcourez votre liste de contrôle pour vous assurer que chaque article est en route ou a été emballé. Une fois à votre nouvel emplacement, parcourez à nouveau la liste de contrôle pour vous assurer que rien n'a été oublié.

Confiez votre déménagement commercial à une entreprise professionnelle

Vous n'avez pas hâte de déplacer des camions de mobilier de bureau et des boîtes de fournitures de bureau vers votre nouvel emplacement ? Le moyen le plus simple et le plus rapide de déménager votre entreprise d'un endroit à un autre est d'embaucher une entreprise de déménagement professionnelle pour faire le gros du travail pour vous. Vous pourriez également lui confier la tâche d’emballer et de déballer vos articles, de démonter et remonter vos meubles de bureaux, etc. En faisant appel à une compagnie de déménagement commercial, vous vous assurez que le tout se fera rapidement et sans faute.