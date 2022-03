Tite Frette s’installe à Chambly

Tite Frette, le biériste québécois qui connait un fort succès depuis sa création en 2018, annonce l’ouverture d’une nouvelle succursale à Chambly. Poursuivant la mission de développer un réseau panquébécois dans le domaine fort populaire des bières de microbrasserie de chez nous, l’entreprise continue son expansion avec l’ouverture de cette boutique, située au 1210 avenue Bourgogne, à Chambly. Cette dernière porte à 29, le nombre de Tite Frette au Québec.

« Le Québec connait un fort engouement pour les bières de microbrasserie depuis une dizaine d’années, ce qui a considérablement augmenté l’offre de produits houblonnés qui ne demandent qu’à être découverts », souligne Karl Magnone, président de Tite Frette. « Notre mission est de permettre à tous les Québécois à travers la province d’avoir accès à cette vaste sélection de bières artisanales que les brasseurs d’ici ont à offrir. »

Dès aujourd’hui, dans un décor alliant vintage et modernisme, les gens de la région pourront découvrir une sélection de plusieurs centaines de bières de microbrasserie organisées par style, dont plusieurs brassées sur mesure et vendues exclusivement en boutique, en plus de vin, de cidre et de produits alimentaires, le tout 100 % québécois.

« C’est un honneur d’offrir aux amateurs de bières de microbrasserie de la région une nouvelle destination accessible pour faire le plein de produits d’ici », mentionnent Étienne Turcotte et Mélyssa Deland, nouveaux franchisés. « Nos conseillers spécialisés se feront un plaisir de guider les clients dans leur découverte. »

À propos de Tite Frette

Tite Frette est la première et plus importante franchise biériste québécoise. Elle offre au détail principalement des bières de microbrasserie, mais aussi du vin, du cidre et des produits alimentaires 100 % d’ici. Cette entreprise née à Granby procure à chaque visiteur une expérience client unique avec des conseils adaptés et axés sur la découverte, de même que des boutiques attrayantes.

Sur le plan des affaires, Tite Frette est une organisation bien structurée et composée d’entrepreneurs passionnés et aguerris. Son réseau, implanté sous la forme de franchises, a pris son envol à travers le Québec suite à son passage à la célèbre émission Dans l’œil du dragon de Radio-Canada. Tite Frette possède aussi sa propre marque de bières et de produits du terroir.