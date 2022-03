Un nouveau directeur général à la filiale Les Carrières Ducharme du Groupe Atwill Morin en Montérégie

Dans la foulée de sa récente acquisition par le Groupe Atwill Morin, Les Carrières Ducharme, située sur la rive-sud du St-Laurent, vient de se donner un nouveau directeur général en la personne de monsieur François Lussier, une figure bien connue de l’industrie des carrières et du milieu de la construction au Québec.

Expert de la gestion des opérations dans les sites d’exploitation de la ressource, monsieur Lussier qui a occupé des fonctions analogues pendant plusieurs années, dont pour Construction DJL inc., est détenteur d’un DEC en génie civil, et compte à son actif de nombreuses formations et séminaires dans le domaine du concassage et du tamisage de granulats dispensés par la Quarry Academy, ce séminaire éducatif qui a pour but de propager les connaissances portant sur le flux de production total des exploitations de carrières.

De la même façon, il a acquis une expertise SEEQ, qui est, en fait, la première application dédiée à l'analyse des données de processus, et sous l’égide du Regroupement professionnel des producteurs de granulats, il s’est engagé clairement dans la promotion des techniques innovantes en matière d’exploitation de gisements, de l’amélioration de la maîtrise et de la qualité des matériaux ainsi que dans la réglementation de l’utilisation des matériaux recyclés.

« C’est un honneur pour moi d’avoir le privilège de prendre les commandes de Les Carrières Ducharme qui a acquis ses lettres de noblesse dans le secteur de la construction et dans le monde des architectes, au fil des 60 dernières années, comme exploitant de carrière de pierre naturelle tant au Canada qu’aux États-Unis » a dit monsieur Lussier ajoutant que les perspectives de croissance découlant de la synergie d’affaires avec Le Groupe Atwil-Morin laissaient entrevoir un développement exponentiel dans le secteur, notamment, de l’aménagement paysager du côté tant des États-Unis que de l’Est du Canada.

Pour sa part, Nicolas Croteau LLB, MBA, vice-président exécutif, stratégie et croissance chez Groupe Atwill-Morin, qui agit aussi comme président de Les Carrières Ducharme, s’est dit confiant du fait que l’entreprise qui conserve son identité de marque et son indépendance continuera de bien servir sa vaste clientèle de tous les horizons, tout en élargissant significativement son développement, son empreinte et ses parts de marché au Canada et outre-frontières en raison de sa situation géographique qui lui procure, à deux pas de la frontière américaine, un avantage stratégique et concurrentiel hors-du-commun.