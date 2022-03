Appel de projets pour la cinquième édition Maillage Numérique

La Fédération de l’UPA Montérégie a contribué à l’amélioration de l’eau grâce à la mise sur pied du projet « Opération eau douce dans les cours d’eau agricoles de la Montérégie » réalisé en partenariat avec les productrices et producteurs agricoles et trois MRC de la Montérégie. La fédération a bénéficié d’un financement de plus de 80 000 $ sur 2 ans (2020-2022) d’Environnement et Changement climatique Canada pour la concrétisation de ce projet. L’objectif visait à végétaliser les bandes riveraines en milieu agricole après des travaux d’entretien des cours d’eau réalisés par trois MRC. La végétalisation des bandes riveraines aide à réduire le transport de pesticides, des engrais et de sédiments vers les cours d’eau.