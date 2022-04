Le Bistro Vieux Bourgogne obtient une subvention de la Ville de Chambly

La Ville de Chambly est fière d’annoncer l’octroi d’une subvention au Bistro Vieux Bourgogne, dans le cadre de son programme d’aide aux entreprises, menant le nombre de bénéficiaires à six.

Le propriétaire, Michel Beaudoin, a reçu un montant de 5 549,73 $, lui permettant de réaliser des travaux de rénovation intérieure et de bonifier la terrasse de son restaurant. De l’affichage et un site Internet ont également été créés dans le but de promouvoir l’option des commandes pour emporter et d’expliquer les mesures sanitaires en vigueur.

Situé au 1718, avenue Bourgogne, le Bistro est prêt à accueillir des visiteurs avec près de 140 places assises à l’intérieur. Dès que la température le permettra, quelque 140 places additionnelles seront disponibles sur la terrasse, qui sera animée de spectacles musicaux et de chansonniers pendant tout l’été. Ce commerce, qui existe à Chambly depuis plus de 35 ans, continue sans cesse de se renouveler, notamment avec l’ajout de nouveaux plats à son menu prévu pour la période estivale.

Rappelons que le programme d’aide aux commerçants a été développé pour les entreprises de Chambly œuvrant dans les secteurs de la restauration, du commerce de détail, de l’hébergement, de l’amusement, du récréotourisme et du divertissement, qui sont affectées par la crise sanitaire. Celles-ci doivent répondre à certains critères pour bénéficier de l’aide financière. Le programme est détaillé sur le site ville.chambly.qc.ca (Développement économique/Programme d’aide aux entreprises).