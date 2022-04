Délires et Délices reçoit une subvention de la Ville de Chambly

La Ville de Chambly annonce l’octroi d’une subvention à la microbrasserie Délires et Délices, dans le cadre de son programme d’aide aux entreprises, menant le nombre de bénéficiaires à sept.

Un montant de 4 159,01 $ a été remis à Anik Cormier et Yves Pinet, copropriétaires de l’entreprise, pour financer l’amélioration, le chauffage et la végétalisation de la terrasse. Ceci, dans le but d’assurer le confort des visiteurs, pendant une période prolongée et dans le respect des mesures sanitaires.

La salle de spectacle Gaby Bernier a également été rénovée et bonifiée afin d’obtenir un rendement optimal de cet espace qui peut désormais accueillir des spectacles, des réunions et des conférences. Avec 80 places assises et l’ajout d’équipements de son et d’éclairage, la salle offre une ambiance agréable, de style cabaret. Les intéressés peuvent consulter la programmation et se procurer des billets sur le site Internet de l’établissement.

Que ce soit dans la salle de spectacle au deuxième étage ou sur la terrasse dont l’ouverture est imminente, l’équipe de Délires et Délices est ravie de continuer d’accueillir des visiteurs pour une cinquième année à Chambly. La microbrasserie artisanale, située au 1626, avenue Bourgogne, propose une sélection d’une vingtaine de bières brassées sur place.

Rappelons que le programme d’aide aux commerçants a été développé pour les entreprises de Chambly œuvrant dans les secteurs de la restauration, du commerce de détail, de l’hébergement, de l’amusement, du récréotourisme et du divertissement, qui sont affectées par la crise sanitaire. Celles-ci doivent répondre à certains critères pour bénéficier de l’aide financière. Le programme est détaillé sur le site ville.chambly.qc.ca (Développement économique/Programme d’aide aux entreprises).