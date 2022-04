Une subvention municipale pour La Croisée des chemins

La Ville de Chambly annonce l’octroi d’une subvention à la microbrasserie Délires et Délices, dans le cadre de son programme d’aide aux entreprises, menant le nombre de bénéficiaires à sept. Un montant de 4 159,01 $ a été remis à Anik Cormier et Yves Pinet, copropriétaires de l’entreprise, pour financer l’amélioration, le chauffage et la végétalisation de la terrasse. Ceci, dans le but d’assurer le confort des visiteurs, pendant une période prolongée et dans le respect des mesures sanitaires.