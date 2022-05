La SAQ remet 980 571$ au réseau des banques alimentaires du Québec 

Les amateurs de vins du Québec ne sont pas que de grands connaisseurs de bouteilles, ils sont également généreux, comme le démontre le montant avoisinant le un million de dollars remis à des gens vulnérables.

Le plus important partenaire financier des banques alimentaires du Québec, la Société des alcools du Québec (SAQ) a en effet remis un chèque de 980 571$ aux organismes qui viennent en aide aux plus démunis.

Cette coquette somme a été amassée durant la première campagne de l’année 2022 de la SAQ, du 5 au 11 mai, au profit du réseau des banques alimentaires du Québec (BAQ).

Les clients étaient alors invités à se procurer dans l'une des 409 succursales de la province de la SAQ ou sur le site SAQ.COM, un produit Origine Québec, Préparé au Québec ou Embouteillé au Québec ainsi qu’à faire un don à la caisse.

De plus, le montant des emballages cadeaux et des sacs de transports vendus à l’année pour BAQ s’ajoute au don de cette campagne.

Ces initiatives combinées permettent de venir ainsi en aide à plusieurs personnes qui sont dans le besoin, et ce, partout Québec.

« Comme toujours, nos clients ont répondu à l’appel ! Avec leur contribution, ils offrent un soutien inestimable à tous ceux et celles qui doivent malheureusement avoir recours à l’aide alimentaire pour subvenir à leurs besoins. Je tiens également à souligner l’apport exceptionnel de toutes nos équipes en succursale qui rend possible le succès de cette campagne », souligne Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ.

Des millions au Québec

Dans l’ensemble du Québec, l’appui financier indéfectible, provenant de la générosité de sa clientèle et à l’engagement de ses 7 000 employés, de la SAQ a pu remettre près de 14 millions de dollars au réseau des BAQ depuis 2009.

Ces fonds permettent de répondre aux demandes d’aide qui lui parviennent, supportent également des projets et rendent possible l’acquisition d’équipements nécessaires pour accomplir leur mission.

Le réseau des banques alimentaires du Québec a maintenant plus de 30 ans. Avec ses 19 Moisson et ses 13 membres associés partout au Québec, 1 200 organismes communautaires répondent à plus de 1,9 million de demandes d’aide alimentaire par mois.

En 2020-2021, la SAQ a remis plus de 1,9 G$ au Trésor québécois.