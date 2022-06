La Récolte - Marché agroalimentaire sillonnera la région pour une deuxième

La Récolte - Marché agroalimentaire sillonnera la Vallée-du Richelieu pour une deuxième saison dès le 13 juin, et ce jusqu’à la fin octobre ! De nouveaux lieux, une nouvelle plage horaire, et davantage de produits au menu.

Peut-être avez-vous vu la remorque sillonner la région l’an dernier, c’est le nouveau marché local au service de la communauté de la Vallée-du-Richelieu! Réduire l’insécurité alimentaire et soutenir les producteur(-trice)s de la région, voilà la mission que poursuit la Récolte - Marché agroalimentaire.

Maintenant un organisme à but non lucratif, la Récolte prend la forme d’un marché mobile solidaire qui se déplace dans les différentes municipalités de la Vallée-du-Richelieu pour rendre accessible aux citoyen(-ne)s, les aliments maraîchers et du terroir qui sont produits dans la région. Pour se faire, l’entreprise d’économie sociale dessert les déserts alimentaires, offre une tarification sociale, s’approvisionne auprès des maraîcher(ère)s et producteur(-trice)s de la Vallée-du-Richelieu et produit du matériel éducatif sur la saine alimentation et le gaspillage alimentaire.

Dans le marché mobile, on retrouve, bien entendu, des fruits et des légumes d’une fraîcheur incomparable, mais également une panoplie de savoureux produits du terroir transformés, tels des pains frais de boulangerie, des viandes locales, du fromage, des pâtés, des confitures, des produits d’érable, des épices et bien plus encore! Cette saison, le marché visitera cinq municipalités par semaine, du lundi au vendredi : Saint-Antoine-sur-Richelieu (lundi), McMasterville (mardi), Beloeil (mercredi), Saint-Charles-sur-Richelieu (jeudi) et Saint-Basile-le-Grand (vendredi). Pour consulter l’horaire visitez nos réseaux sociaux ou marchelarecolte.ca.

« À la Récolte, on propose une vision du marché qui place l’humain en son cœur, et ce, depuis le début du projet. Ce qui est formidable avec notre région, c’est qu’il y a tellement de magnifiques entreprises menées par des gens de cœur et nous sommes heureux de pouvoir les rendre accessibles dans plusieurs villes. S’approvisionner en produits frais chez nos producteur(-trice)s contribue à soutenir toute la région, tant les maraîchers et producteur(-trice)s que les gens qui ont plus difficilement accès à des aliments frais et sains. La Récolte se veut un projet d’économie sociale circulaire, positif et durable » - Annick Fortin, Directrice générale.

« Nous faisons des actions concrètes en aide alimentaire afin de favoriser le bien-être de la communauté, comme offrir une tarification sociale, donner nos surplus alimentaires dans les organismes communautaires et desservir les déserts alimentaires. C’est une entreprise en laquelle je crois profondément et qui rejoint mes valeurs. » - David Jean, Chargé de projet

L’entreprise est née d’un travail réunissant quatre acteurs locaux importants : la Municipalité régionale de comté (MRCVR), la Corporation de développement communautaire (CDCVR), la Table de solidarité alimentaire de la vallée (TSA) et le Regroupement de développement social de la vallée (RDSV). Aujourd’hui en plus de ces organismes, la Récolte – Marché agroalimentaire remercie du fond du cœur le concessionnaire Deschamps Auto de St-Julie et la municipalité de McMasterville pour leurs grandes contributions à ce magnifique projet social.