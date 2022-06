La 2e édition des Bourses agrEAUresponsables Desjardins 2022 est lancée

La Fédération de l’UPA de la Montérégie en partenariat avec Desjardins lance la 2e édition des Bourses agrEAUresponsables Desjardins 2022. Cette année, jusqu’à 77 000 $ seront remis en bourses aux entreprises agricoles de la région qui réaliseront des aménagements durables de 0,25 ha et plus et répondant à l’objectif d’améliorer la qualité de l’eau et de la biodiversité des cours d’eau.

En 2021, 35 000 $ en bourses ont été remis à 17 productrices et producteurs agricoles de la Montérégie, d’un montant variant de 300 $ à 1 500 $ selon le type et la superficie de l’aménagement présenté.

Deux bourses distinctives pour des fermes exceptionnelles

Encore cette année, deux Bourses agrEAUresponsables Or Desjardins, d’un montant de 10 000 $ chacune, seront remises à deux entreprises agricoles qui se seront démarquées soit par un projet exceptionnel ou en tant qu’entreprise exceptionnelle. Les bourses seront attribuées au mérite de la candidature selon différents critères pondérés. Visionnez les vidéos des lauréats 2021 :

Les producteurs agricoles ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour remettre leur candidature dans l’une des deux catégories de bourses.

« L’UPA Montérégie est fière d’encourager et de soutenir les entreprises agricoles d’ici qui travaillent à mettre en place des pratiques durables. Merci à Desjardins, grâce à votre engagement, nos entreprises agricoles qui font le choix de poser des gestes pour la collectivité et les générations futures peuvent profiter d’un soutien financier et bénéficier d’une valorisation à la hauteur de leurs efforts. J’invite tous les agricultrices et agriculteurs de la Montérégie à soumettre leur candidature dès maintenant pour l’édition 2022 » - M. Jérémie Letellier, président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie.

Rappelons qu’un montant total de 450 000 $ sur 3 ans est investi par Desjardins afin de mettre en place un programme de soutien et de reconnaissance agroenvironnementale régionale. Le coût total du projet est estimé à plus de 1 055 000 $ et prendra fin le 31 mars 2024.