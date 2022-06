Achats en ligne: Québec perd des centaines de millions par année de revenus fiscaux

La Fédération de l’UPA de la Montérégie en partenariat avec Desjardins lance la 2e édition des Bourses agrEAUresponsables Desjardins 2022. Cette année, jusqu’à 77 000 $ seront remis en bourses aux entreprises agricoles de la région qui réaliseront des aménagements durables de 0,25 ha et plus et répondant à l’objectif d’améliorer la qualité de l’eau ...