7 équipes terminent en force le parcours de l’EspaceLab

Le Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie (PECEM) félicite fièrement les équipes qui ont terminé le parcours collectif d’incubation de l’EspaceLab | Facteur humain.

C’est lors d’un événement de clôture au Domaine Vinéterra à Mont-Saint-Hilaire que le PECEM a pu accueillir les équipes pour souligner tout le travail accompli depuis 6 mois. Les équipes ont travaillé fort pour réfléchir leur projet d’économie sociale et le faire avancer vers la réussite. Entourées de près d’une trentaine d’experts, collaborateurs et invités, elles ont pu poser leurs questions, créer des liens et apprendre.

Dans les dernières semaines, chaque projet a eu la visite d’un vidéaste qui a filmé leur pitch pour être soumis au vote du public et présenté à un jury dans le cadre d’un concours qui se déroulait du 26 mai au 12 juin dernier. C’est durant l’événement de clôture que les 7 équipes participantes ont pu découvrir qui étaient les lauréats des 4 bourses disponibles.

Bourse de la Caisse d’économie solidaire – Coup de cœur du public : Matinées Mères-Enfants (500$)

Bourse MamboMambo – Projet le plus inspirant : Marché urbain Pierre-De Saurel (cadeau en services du studio de design graphique MamboMambo)

Bourse de la Caisse d’économie solidaire – Meilleur pitch : Matinées Mères-Enfants (1 000$)

Bourse du PECEM – Mention spéciale : ReMaillâge (500$)

Les projets

Le PECEM souligne le travail et la persévérance des 7 équipes qui ont participé au parcours pour propulser leur projet.