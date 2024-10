Les syndiqué de la SAQ déclenchent une grève en plein après-midi

Les employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec (SAQ) n’ont pas donné un long répit à leur employeur.

Après une journée complète de débrayage, jeudi, ils ont déclenché une «grève-surprise», vers 14h30 vendredi après-midi, alors même que les parties devaient se rencontrer à la table de négociation dans les heures suivantes.

Dans un bref communiqué, la CSN, dont la Fédération des employés de services publics représente le syndicat des quelque 5000 employés de magasins et de bureaux de la SAQ, explique que l’arrêt de travail découle de l’insatisfaction de ses membres face à «l’avancée des discussions à la table de négociation aujourd’hui».

Réponses insatisfaisantes

La CSN explique que les parties se sont rencontrées vendredi matin en présence du conciliateur du ministère du Travail. «Malgré des mouvements significatifs de la partie syndicale, les réponses de l’employeur demeurent insatisfaisantes, notamment en ce qui a trait à la protection et à l’accessibilité des postes réguliers», écrit-on.

Le syndicat assure que les employés seront de retour au travail samedi. Il ajoute toutefois qu’«en fonction du comportement de la partie patronale à la table de négociation, d’autres arrêts de travail demeurent possibles au cours des prochains jours».

SAQ: débrayage prématuré

La SAQ, de son côté, s’est dite déçue de cet arrêt de travail, déclenché «sans même attendre notre retour prévu cet après-midi sur leur contre-offre», écrit-on là aussi par voie de communiqué. La société d’État affirme qu’«après plus de 21 mois de négociation, il est temps que la convention se règle, et ce, au bénéfice de nos employés et de nos clients».

La direction a déployé ce qu’elle appelle son «plan de continuité des affaires» afin de maintenir un certain nombre de succursales ouvertes. Selon le site web de la SAQ, 62 succursales à travers le Québec demeurent ouvertes jusqu’à 21 heures. La liste est disponible sur son site web. Parallèlement, ajoute-t-on, le site transactionnel SAQ.COM demeure en fonction en tout temps.

Les parties négociantes doivent se rencontrer à nouveau le 31 octobre – ou plus tôt, si les deux parties en conviennent. Plusieurs points demeurent en litige, mais la direction affirmait plus tôt cette semaine que les parties sont parvenues à une entente sur l'ensemble des clauses normatives.

Salaires, permanences et assurances

La question salariale, l'accès à davantage de postes permanents à temps complet et les assurances collectives demeurent toutefois en litige.

La direction a confirmé avoir déposé sa première offre salariale la semaine dernière. Selon le syndicat, elle offre 16,5 % d'augmentation sur six ans. Or, fait-on valoir du côté syndical, les employés de l'État ont obtenu 17,4 % sur cinq ans et les employés de la SAQ estiment mériter la même chose.

Le syndicat détient d'autres journées de grève en banque. Il pourrait donc profiter de l'approche de la période des Fêtes pour les exercer.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne