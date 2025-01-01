Le syndicat des agents de bord d'Air Canada rejette la proposition d'arbitrage

Le syndicat représentant environ 10 000 agents de bord d'Air Canada a rejeté la proposition de la compagnie aérienne d'entamer un processus d'arbitrage exécutoire.

La section Air Canada du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a partagé en ligne une lettre dans laquelle l'entreprise proposait de recourir à l'arbitrage pour obtenir une nouvelle convention collective, ce qui suspendrait le droit de grève du syndicat dans l'intervalle.

Datée de lundi, la lettre indique que l'arbitrage «permettrait aux agents de bord, au SCFP, à Air Canada et à Air Canada Rouge d'aller de l'avant sans plus de retard ni d'incertitude, deux éléments qui pèsent sur nous tous».

Le SCFP qualifie toutefois cette lettre de «proposition de l'entreprise visant à préserver un système d'exploitation et à priver (les membres) de (leur) voix».

Le syndicat exhorte Air Canada à poursuivre les négociations et a indiqué à ses membres qu'il reste «à la table des négociations, prêt à négocier l'accord équitable que vous méritez».

Le SCFP pourrait déposer un avis de grève d'ici mardi soir à 0 h 01 HE s'il a l'intention de déclencher la grève samedi.

Entreprise mentionnée dans cette dépêche: (TSX:AC)

Sammy Hudes, La Presse Canadienne