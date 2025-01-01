Les agents de bord d'Air Canada entament la dernière journée avant une possible grève

Il s'agit du dernier jour avant qu'un éventuel arrêt de travail puisse interrompre tous les vols d'Air Canada et d'Air Canada Rouge.

Plus de 10 000 agents de bord s'apprêtent à débrayer un peu avant 1 h samedi, une action qui doit être suivie par la mise en vigueur d'un lock-out par l'entreprise si les deux parties ne parviennent pas à un accord de dernière minute.

Air Canada a annoncé qu'elle prévoyait d'annuler environ 500 vols initialement prévus vendredi en anticipation de l'arrêt de travail.

Un arrêt de travail complet est prévu samedi.

Air Canada a indiqué qu'elle informerait ses clients des annulations par courriel et par message texte, ajoutant qu'elle leur recommande de ne pas se rendre à l'aéroport à moins d'avoir une réservation confirmée et que leur vol est toujours en service.

Les clients dont les vols sont annulés se verront offrir un remboursement complet. Air Canada a précisé qu'elle leur permet également de modifier leurs plans de voyage sans frais s'ils le souhaitent.

La composante Air Canada du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) affirme vouloir éviter un arrêt de travail en négociant. La compagnie aérienne a demandé au gouvernement fédéral d'intervenir et d'ordonner aux parties de recourir à l'arbitrage exécutoire.

Sammy Hudes, La Presse Canadienne