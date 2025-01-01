Le Canada défend ses droits de douane sur l'acier chinois après que Pékin a déposé une plainte la semaine dernière auprès de l'Organisation mondiale du commerce.

La Chine conteste la surtaxe canadienne de 25 % sur les importations contenant de l'acier fondu ou coulé sur son territoire, affirmant que ces droits de douane sont discriminatoires. Le pays exhorte Ottawa à changer d'avis.

Le premier ministre Mark Carney a imposé ces droits de douane le mois dernier pour protéger l'industrie canadienne dans un contexte de guerre commerciale avec les États-Unis et d'allégations de dumping d'acier provenant de certains marchés étrangers.

Un porte-parole du ministre du Commerce international, Maninder Sidhu, indique que les droits de douane canadiens constituent une réponse directe aux efforts de la Chine pour agir en dehors des dynamiques traditionnelles du marché.

Le directeur des communications de M. Sidhu, Huzaif Qaisar, soutient que la surcapacité chinoise mine le secteur sidérurgique canadien et menace les emplois au pays.

Il affirme que les droits de douane sont conformes aux obligations commerciales internationales et que le Canada insiste pour qu'une réunion conjointe de la commission économique et commerciale soit tenue avec la Chine afin d'exprimer toutes préoccupations.

Craig Lord, La Presse Canadienne