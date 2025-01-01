Nous joindre
Trump impose des droits de douane de 10 % aux producteurs de bois d’œuvre

durée 15h00
30 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi soir de nouveaux droits de douane qui pourraient accentuer la pression sur les producteurs canadiens de bois d’œuvre et de meubles.

Une nouvelle proclamation présidentielle prévoit un droit de douane de 10 % sur les importations de bois d’œuvre et de bois d’œuvre résineux, ainsi qu’une taxe de 25 % sur les importations d’armoires de cuisine et de meubles-lavabos — pièces et modèles finis — et d’autres produits en bois rembourrés.

Les droits de douane entreront en vigueur le 14 octobre, et le taux appliqué aux armoires de cuisine et aux meubles-lavabos devrait grimper à 50 % le 1er janvier, à moins que les pays ne parviennent à un accord avec les États-Unis.

Le British Columbia Lumber Trade Council affirme que les nouveaux droits de douane sont «malavisés et inutiles» et qu’ils feront grimper le prix du bois d’œuvre, rendant le logement moins abordable pour les familles américaines.

Les producteurs canadiens de bois d’œuvre étant déjà confrontés à des droits de douane d’un peu plus de 35 % de la part des États-Unis, le Conseil soutient que les nouveaux droits de douane annoncés «imposeront une pression inutile sur le marché nord-américain».

Plus tôt ce mois-ci, le Canada a abandonné deux contestations judiciaires concernant les droits américains sur le bois d’œuvre résineux canadien. Affaires mondiales Canada a soutenu que cette décision avait été prise «en étroite consultation avec l’industrie canadienne, les provinces et les principaux partenaires, et qu’elle reflétait un choix stratégique visant à maximiser les intérêts à long terme et les perspectives d’un règlement négocié avec les États-Unis».

 

