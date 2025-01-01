Le syndicat de Postes Canada abandonne la grève générale pour des grèves tournantes

Le syndicat représentant les employés de Postes Canada annonce qu'il passera d'une grève nationale à des grèves tournantes à compter de samedi matin, une mesure qui permettra de relancer l'acheminement du courrier et des colis.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes indique que ces grèves tournantes débuteront à 6 h du matin, heure locale.

Cette annonce survient au lendemain d'une rencontre entre le syndicat et le ministre fédéral responsable de Postes Canada.

Le syndicat indique avoir rencontré Joël Lightbound mercredi soir, lui faisant part de ses préoccupations concernant les changements récemment annoncés au mandat du service postal visant à restructurer ses opérations.

Parmi les changements, on compte l'agrandissement des boîtes postales communautaires et la fermeture de certains bureaux de poste ruraux.

Le syndicat affirme avoir demandé à M. Lightbound de revenir sur ces changements, mais celui-ci aurait confirmé leur maintien.