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En septembre au pays

Alerte: l'inflation s'est accélérée pour s'établir à 2,4 %

Alerte: l'inflation s'est accélérée pour s'établir à 2,4 % en septembre au pays
Photo: La Presse Canadienne, 2025

Le rythme annuel de l'inflation a augmenté de 2,4 % d'une année à l'autre en septembre au pays, selon Statistique Canada, en hausse par rapport à la progression de 1,9 % enregistrée en août.

Au Québec, l'inflation s'est établie à 3,3 % en septembre, après avoir été de 2,7 % en août.

Plus de détails à venir.

 

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