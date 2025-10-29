Grèves tournantes
Postes Canada supprime des emplois dans le cadre d’une restructuration
Postes Canada procède à des licenciements, dont le nombre n’est pas précisé, dans le cadre d’une restructuration d’entreprise amorcée plus tôt cette année.
Dans un message adressé aux employés, le chef de la direction de Postes Canada, Doug Ettinger, indique que ces derniers ont été informés des changements plus tôt cette semaine, alors que le service postal entreprend une transformation majeure visant à renforcer ses services.
Il explique que Postes Canada doit s’assurer que ses coûts correspondent mieux à sa situation financière, ce qui signifie que l’organisation devra se rationaliser à tous les niveaux.
Ces changements surviennent alors que Postes Canada négocie une nouvelle convention collective avec ses employés syndiqués, qui participent à des grèves tournantes.
Le mois dernier, le gouvernement fédéral a apporté des modifications importantes au mandat de Postes Canada, permettant l’expansion du réseau de boîtes postales communautaires, des ajustements aux normes de livraison et la fermeture de certains bureaux de poste.
L’entreprise disposait de 45 jours pour élaborer un plan de mise en œuvre des changements proposés, que le syndicat juge préjudiciables à l’avenir du service postal.
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