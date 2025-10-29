Nous joindre
Publicité
Affaires

Grèves tournantes

Postes Canada supprime des emplois dans le cadre d’une restructuration

Postes Canada supprime des emplois dans le cadre d’une restructuration
Photo: La Presse Canadienne, 2025

Postes Canada procède à des licenciements, dont le nombre n’est pas précisé, dans le cadre d’une restructuration d’entreprise amorcée plus tôt cette année.

Dans un message adressé aux employés, le chef de la direction de Postes Canada, Doug Ettinger, indique que ces derniers ont été informés des changements plus tôt cette semaine, alors que le service postal entreprend une transformation majeure visant à renforcer ses services.

Il explique que Postes Canada doit s’assurer que ses coûts correspondent mieux à sa situation financière, ce qui signifie que l’organisation devra se rationaliser à tous les niveaux.

Ces changements surviennent alors que Postes Canada négocie une nouvelle convention collective avec ses employés syndiqués, qui participent à des grèves tournantes.

Le mois dernier, le gouvernement fédéral a apporté des modifications importantes au mandat de Postes Canada, permettant l’expansion du réseau de boîtes postales communautaires, des ajustements aux normes de livraison et la fermeture de certains bureaux de poste.

L’entreprise disposait de 45 jours pour élaborer un plan de mise en œuvre des changements proposés, que le syndicat juge préjudiciables à l’avenir du service postal.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Droits de douane: un certain temps avant de voir les hausses de prix
AffairesPublié le 9 septembre 2026

Droits de douane: un certain temps avant de voir les hausses de prix

Les droits de douane de rétorsion imposés par le Canada sur les produits américains sont désormais en vigueur, mais, selon des experts du commerce de détail, il faudra un certain temps avant que les consommateurs canadiens ne constatent une hausse des prix sur les tablettes des magasins. Matt Poirier, du Conseil canadien du commerce de détail, ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter La Presse Canadienne