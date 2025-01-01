Nous joindre
Le mois dernier, 42 068 maisons ont été vendues

L'ACI indique une baisse des ventes immobilières en comparaison avec l'année dernière

17 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) indique que le nombre de propriétés résidentielles qui ont changé de mains en octobre était inférieur à celui de l'année dernière; les prix sont également à la baisse.

Le mois dernier, 42 068 maisons ont été vendues à travers le pays, soit une baisse de 4,3 % par rapport à octobre 2024.

Toutefois, les ventes de maisons ont augmenté de 0,9 % d'un mois à l'autre par rapport au mois dernier, ce qui représente la sixième hausse consécutive au cours des sept derniers mois.

Le prix de vente moyen réel d'une maison vendue en octobre était de 690 195 $, soit une baisse de 1,1 % par rapport à l'année dernière.

Shaun Cathcart, économiste principal à l'ACI, affirme qu'avec des taux d'intérêt désormais «presque stimulants», il s'attend à ce que les marchés immobiliers à travers le Canada deviennent plus actifs à l'approche de 2026, même si cette reprise sera tempérée par une incertitude économique persistante.

L'association indique que les nouvelles inscriptions pour vente ont diminué de 1,4 % d'un mois à l'autre et qu'à la fin du mois d'octobre, 189 000 propriétés étaient inscrites à la vente à travers le Canada, soit une hausse de 7,2 % par rapport à l'année précédente.

Sammy Hudes, La Presse Canadienne

