Société d'État
Postes Canada prévoit perdre 30 000 employés par attrition d’ici 2035
Selon le président-directeur général de Postes Canada, l’entreprise s’attend à perdre jusqu’à 30 000 employés au cours de la prochaine décennie, en raison des départs à la retraite ou des départs volontaires, alors que la société d’État cherche à réduire ses effectifs et à moderniser ses services.
Le PDG Doug Ettinger a détaillé mardi, lors de la réunion publique annuelle de Postes Canada, que l’entreprise allait d’abord recourir à «l’attrition en premier» pour réduire le nombre de ses employés, qui était d’environ 62 000 à la fin de l’année dernière.
La chef des finances de Postes Canada, Rindala El-Hage, a expliqué plus tôt lors de l’assemblée que la société était «effectivement insolvable», avec des pertes dépassant le milliard de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année, soit 239 millions $ de plus que les pertes enregistrées au cours de la même période en 2024.
La société d’État a dû recourir à près d’un milliard de dollars de prêts du gouvernement fédéral pour rester à flot jusqu’à présent cette année, car la baisse du courrier postal et les perturbations causées par un conflit de travail en cours ont plongé l’entreprise encore plus profondément dans le rouge.
M. Ettinger a souligné que s’appuyer sur le gouvernement fédéral pour obtenir des aides financières continues n’était pas une stratégie viable et que les changements apportés au mandat du service postal en septembre aideraient l’entreprise à adapter ses activités aux réalités modernes de la distribution du courrier.
Postes Canada a soumis un plan au gouvernement fédéral au début du mois afin de tirer parti de ces changements, mais les détails de la proposition n’ont pas été rendus publics, Ottawa étant en train de l’examiner.
Craig Lord, La Presse Canadienne
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