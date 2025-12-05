Fonds monétaire international
L'économie canadienne a mieux résisté que prévu aux droits de douane, selon le FMI
Un nouveau rapport du Fonds monétaire international indique que l'économie canadienne a mieux résisté que prévu au choc commercial provoqué par les droits de douane américains.
Le rapport souligne que l'impact du conflit commercial a été atténué par les exemptions prévues dans l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, mais que l'emploi et l'investissement ont tout de même faibli.
Il précise que la baisse des prix des matières premières, le ralentissement de la demande extérieure, le ralentissement de l'immigration et l'incertitude liée aux droits de douane ont aggravé la situation.
Pour l'avenir, le Fonds monétaire international estime que les perspectives risquées sont devenues plus équilibrées qu'au début de l'année, mais que l'incertitude devrait rester élevée.
Le rapport, qui fait partie de l'examen régulier de l'économie canadienne par le FMI, mentionne que le budget du gouvernement fédéral s'oriente à juste titre vers une augmentation des investissements publics.
Il soutient malgré tout qu'un ancrage clair du ratio dette/PIB devrait rester au cœur du cadre budgétaire du Canada.
Il ajoute que la politique budgétaire devrait continuer d'être mesurée, contracyclique et flexible.
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