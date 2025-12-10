Pour garder l'inflation proche de 2 %
La Banque du Canada maintient son taux directeur à 2,25 %
La Banque du Canada maintient son taux directeur à son niveau actuel, soit 2,25 %.
La banque centrale considère que le taux actuel est «essentiellement au niveau approprié pour garder l’inflation proche de 2 % tout en aidant l’économie à traverser cette période d’ajustement structurel».
Elle affirme toutefois qu'elle reste prête à réagir si les perspectives économiques changent, car «l’incertitude demeure élevée».
La plupart des économistes s’attendaient à ce que la banque maintienne son taux directeur inchangé, compte tenu de l’amélioration de la conjoncture économique.
Les données sur l’emploi publiées la semaine dernière ont montré que le taux de chômage a baissé de 0,4 point de pourcentage pour s’établir à 6,5 % en novembre, tandis que l’économie a enregistré une hausse annualisée inattendue de 2,6 % au troisième trimestre.
Par ailleurs, l’inflation globale pour octobre s’est établie à 2,2 %, en baisse par rapport à 2,4 % en septembre.
La décision de mercredi était la dernière de la Banque du Canada en 2025. La prochaine mise à jour du taux directeur se fera le 28 janvier 2026.
La banque centrale a procédé à quatre baisses du taux directeur cette année, l'abaissant chaque fois de 0,25 point de pourcentage.
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