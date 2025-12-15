Nous joindre
Publicité
Affaires

Diminution de 0,2% pour la Belle province

Alerte: l'inflation s'est établie à 2,2 % au pays et à 3,0 % au Québec en novembre

Alerte: l'inflation s'est établie à 2,2 % au pays et à 3,0 % au Québec en novembre
Photo: La Presse Canadienne, 2025

L'inflation s'est établie à 2,2 % en novembre au pays, selon Statistique Canada, soit le même taux que celui enregistré en octobre.

Au Québec, l'inflation a reculé à 3,0 % en novembre, après avoir été de 3,2 % en octobre.

Plus de détails à venir.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Droits de douane: un certain temps avant de voir les hausses de prix
AffairesPublié le 9 septembre 2026

Droits de douane: un certain temps avant de voir les hausses de prix

Les droits de douane de rétorsion imposés par le Canada sur les produits américains sont désormais en vigueur, mais, selon des experts du commerce de détail, il faudra un certain temps avant que les consommateurs canadiens ne constatent une hausse des prix sur les tablettes des magasins. Matt Poirier, du Conseil canadien du commerce de détail, ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter La Presse Canadienne