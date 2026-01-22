Nous joindre
Publicité
Affaires

Hausse de 50 cents de l'heure

Le salaire minimum au Québec passera à 16,60 $ l'heure le 1er mai

Le salaire minimum au Québec passera à 16,60 $ l'heure le 1er mai
Photo: La Presse Canadienne, 2026

Le salaire minimum, au Québec, passera de 16,10 $ à 16,60 $ l'heure, le 1er mai.

Environ 258 900 salariés devraient bénéficier de cette hausse de 50 cents l'heure, ou 3,1 %, dans des industries comme le commerce de détail, par exemple.

Pour les employés à pourboire, le taux horaire passera à cette date de 12,90 $ à 13,30 $. Là aussi il s'agit d'une augmentation de 3,1 %.

En entrevue avec La Presse Canadienne jeudi, le ministre du Travail, Jean Boulet, a dit estimer qu'il s'agit là d'un bon équilibre entre la protection contre l'inflation, pour les travailleurs, et la capacité de payer des petites et moyennes entreprises, qui emploient souvent ces travailleurs rémunérés au salaire minimum.

Il note que l'augmentation de 3,1 % est plus élevée que l'inflation prévue par le ministère des Finances pour cette période, qui est de 1,97 %.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Droits de douane: un certain temps avant de voir les hausses de prix
AffairesPublié le 9 septembre 2026

Droits de douane: un certain temps avant de voir les hausses de prix

Les droits de douane de rétorsion imposés par le Canada sur les produits américains sont désormais en vigueur, mais, selon des experts du commerce de détail, il faudra un certain temps avant que les consommateurs canadiens ne constatent une hausse des prix sur les tablettes des magasins. Matt Poirier, du Conseil canadien du commerce de détail, ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter La Presse Canadienne