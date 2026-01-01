Nous joindre
Hausse de 50 cents de l'heure

Le salaire minimum au Québec passera à 16,60 $ l'heure le 1er mai

22 janvier 2026
Par La Presse Canadienne

Le salaire minimum, au Québec, passera de 16,10 $ à 16,60 $ l'heure, le 1er mai.

Environ 258 900 salariés devraient bénéficier de cette hausse de 50 cents l'heure, ou 3,1 %, dans des industries comme le commerce de détail, par exemple.

Pour les employés à pourboire, le taux horaire passera à cette date de 12,90 $ à 13,30 $. Là aussi il s'agit d'une augmentation de 3,1 %.

En entrevue avec La Presse Canadienne jeudi, le ministre du Travail, Jean Boulet, a dit estimer qu'il s'agit là d'un bon équilibre entre la protection contre l'inflation, pour les travailleurs, et la capacité de payer des petites et moyennes entreprises, qui emploient souvent ces travailleurs rémunérés au salaire minimum.

Il note que l'augmentation de 3,1 % est plus élevée que l'inflation prévue par le ministère des Finances pour cette période, qui est de 1,97 %.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

