Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Au cours des prochaines semaines

La guerre au Moyen-Orient pourrait faire grimper les prix au Canada

durée 18h00
6 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Des analystes préviennent que le conflit au Moyen-Orient pourrait faire grimper les coûts dans les chaînes d'approvisionnement canadiennes et aggraver les pressions sur les prix dans les épiceries au cours des prochaines semaines.

Les prix mondiaux du pétrole ont fortement augmenté ces derniers jours, les attaques israéliennes et américaines contre l'Iran menaçant de dégénérer en un conflit plus large et de transformer le détroit d'Ormuz, un canal essentiel pour les transports énergétiques mondiaux, en impasse.

Fraser Johnson, de l'Ivey Business School de l'Université Western, a affirmé me que même si le Canada ne s'approvisionne pas en pétrole ou en gaz naturel dans la région du Golfe, les consommateurs pourraient ressentir la hausse des prix mondiaux de l'énergie au-delà des pompes à essence.

M. Johnson, professeur de gestion des opérations, a expliqué que la hausse des prix du pétrole entraîne à terme une augmentation des tarifs de fret, et que ces coûts sont finalement répercutés sur les consommateurs.

Il a prévenu que si les coûts énergétiques restent élevés au cours des prochaines semaines, les Canadiens en ressentiront d'abord les effets dans les magasins d'alimentation, où la durée de conservation plus courte des produits frais rend ces derniers plus vulnérables aux perturbations du transport maritime mondial.

Les économistes de Desjardins ont indiqué dans un rapport publié en début de semaine que la volatilité du marché de l'énergie pourrait faire grimper l'inflation annuelle d'un ou deux points cette année, même si l'augmentation de la valeur du dollar canadien liée à l'augmentation des recettes pétrolières pourrait contribuer à compenser certaines hausses de prix.

Craig Lord, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Construction: 8200 femmes dans l'industrie; une légère hausse

Publié à 15h00

Construction: 8200 femmes dans l'industrie; une légère hausse

Bien que les progrès soient lents, la proportion de femmes dans l'industrie de la construction au Québec a atteint 4,1 % en 2025, soit 8200 femmes. Il s'agit d'une légère augmentation par rapport aux 7885, l'année précédente, alors qu'elles représentaient 3,98 % de l'ensemble, indique la Commission de la construction du Québec, à l'occasion de la ...

LIRE LA SUITE
Le parcours économique des femmes jalonné de «pénalités financières»

Publié hier à 18h00

Le parcours économique des femmes jalonné de «pénalités financières»

Une femme qui donne naissance à son premier enfant peut prendre environ dix ans avant de rattraper son salaire d'avant sa grossesse. Ce constat est mis en lumière dans un graphique présentant la «trajectoire économique des femmes». Il illustre l'évolution financière des Québécoises, ou les «pénalités financières» qu'elles peuvent subir, au cours ...

LIRE LA SUITE
De nombreux hôteliers constatent moins de réservations pour la relâche scolaire

Publié le 3 mars 2026

De nombreux hôteliers constatent moins de réservations pour la relâche scolaire

De nombreux hôtels au Québec entrevoient une période de relâche scolaire plutôt «tranquille», selon l’Association hôtellerie du Québec (AHQ) au regard d'un sondage mené auprès de ses membres. Les réservations sont «généralement en recul» par rapport à la même période l'an dernier, alors que la semaine de relâche a lieu cette année au même moment ...

LIRE LA SUITE