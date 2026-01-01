La guerre au Moyen-Orient pourrait faire grimper les prix au Canada

Des analystes préviennent que le conflit au Moyen-Orient pourrait faire grimper les coûts dans les chaînes d'approvisionnement canadiennes et aggraver les pressions sur les prix dans les épiceries au cours des prochaines semaines.

Les prix mondiaux du pétrole ont fortement augmenté ces derniers jours, les attaques israéliennes et américaines contre l'Iran menaçant de dégénérer en un conflit plus large et de transformer le détroit d'Ormuz, un canal essentiel pour les transports énergétiques mondiaux, en impasse.

Fraser Johnson, de l'Ivey Business School de l'Université Western, a affirmé me que même si le Canada ne s'approvisionne pas en pétrole ou en gaz naturel dans la région du Golfe, les consommateurs pourraient ressentir la hausse des prix mondiaux de l'énergie au-delà des pompes à essence.

M. Johnson, professeur de gestion des opérations, a expliqué que la hausse des prix du pétrole entraîne à terme une augmentation des tarifs de fret, et que ces coûts sont finalement répercutés sur les consommateurs.

Il a prévenu que si les coûts énergétiques restent élevés au cours des prochaines semaines, les Canadiens en ressentiront d'abord les effets dans les magasins d'alimentation, où la durée de conservation plus courte des produits frais rend ces derniers plus vulnérables aux perturbations du transport maritime mondial.

Les économistes de Desjardins ont indiqué dans un rapport publié en début de semaine que la volatilité du marché de l'énergie pourrait faire grimper l'inflation annuelle d'un ou deux points cette année, même si l'augmentation de la valeur du dollar canadien liée à l'augmentation des recettes pétrolières pourrait contribuer à compenser certaines hausses de prix.

Craig Lord, La Presse Canadienne