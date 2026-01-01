Google ajoute la génération d'images par IA au navigateur Chrome

Google dote son navigateur Chrome d'une fonctionnalité permettant de modifier des images et d'un assistant virtuel pour aider à accomplir des tâches en ligne, dans le cadre de sa stratégie visant à dynamiser ses services numériques grâce à davantage de technologies d'intelligence artificielle (IA).

Parmi les fonctionnalités déployées, citons la mise à disposition de l'outil de génération et d'édition d'images par IA de Google, Nano Banana, pour les utilisateurs connectés à Chrome sur des ordinateurs de bureau aux États-Unis.

L'accès élargi à Nano Banana sur le navigateur web pourrait brouiller davantage la frontière entre les photos réelles et les images fabriquées.

L'extension du navigateur offrira également aux utilisateurs américains de Chrome la possibilité d'ouvrir un panneau latéral afin qu'un assistant alimenté par l'IA puisse les aider dans diverses tâches pendant qu'ils continuent à effectuer d'autres activités en ligne.

Les abonnés aux services AI Pro et Ultra de Google pourront également activer une fonction de «navigation automatique» qui se connectera à des sites web, magasinera des produits sur commande et préparera des publications sur les réseaux sociaux.

Les utilisateurs devront cependant toujours effectuer manuellement les achats à partir des paniers préparés par l'IA et approuver les brouillons des publications sur les réseaux sociaux.

L'IA de Chrome s'appuie sur le modèle Gemini 3 que Google a lancé à la fin de l'année dernière et qui est désormais intégré à de nombreux services qui ont récemment permis à sa société mère, Alphabet, de dépasser une valeur marchande de 4000 milliards $.

Au début du mois, Google s’est servi de Gemini pour ajouter davantage de fonctionnalités d'IA à Gmail dans le cadre d'une initiative visant à faire de ce service de messagerie un assistant personnel, puis a intégré davantage de cette technologie à son moteur de recherche dans l'espoir de fournir des réponses plus pertinentes, adaptées aux goûts et aux habitudes des utilisateurs.

Les mises à niveau du moteur de recherche de Google s'appuient sur la technologie «Intelligence personnelle» de l'entreprise, qui utilise l'IA pour en savoir plus sur la vie des gens. Google promet de déployer une option «Intelligence personnelle» pour Chrome au cours de l’année.

La refonte de Chrome par l'IA intervient quelques mois seulement après qu'un juge fédéral a rejeté la demande du ministère américain de la Justice visant à contraindre Google à vendre le navigateur dans le cadre de la sanction infligée pour avoir exercé un monopole illégal dans le domaine de la recherche.

Le juge a rejeté la proposition de scission, en partie parce qu'il estime que l'IA est déjà en train de remodeler le paysage concurrentiel, à mesure que des rivaux plus modestes, tels qu'OpenAI et Perplexity, déploient cette technologie dans des agents conversationnels et leurs propres navigateurs web.

Avant de lancer son navigateur IA Atlas en octobre dernier, OpenAI avait manifesté son intérêt pour l'achat de Chrome si la scission avait été ordonnée. Perplexity, qui propose un navigateur IA appelé Comet, avait même soumis une offre de 34,5 milliards $ pour Chrome avant que le juge ne se prononce contre la vente.

Michael Liedtke, The Associated Press