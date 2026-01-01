Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Hausse du prix de l'essence: Drainville s'engage à redonner de l'argent aux Québécois

durée 09h00
10 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

S'il est élu chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), Bernard Drainville promet de redonner aux Québécois l'argent supplémentaire perçu par le gouvernement en raison de la flambée du prix de l'essence.

Dans un message publié mardi matin sur les réseaux sociaux, M. Drainville a rappelé que, chaque fois que le prix à la pompe augmente, le gouvernement voit ses recettes tirées des taxes sur l'essence augmenter.

M. Drainville a soutenu que, selon lui, «cet argent appartient aux Québécois».

Si les membres de la CAQ le choisissent comme nouveau chef, M. Drainville compte calculer combien d’argent supplémentaire l’État a encaissé en raison de la hausse du prix de l’essence et retourner cette somme «directement dans la poche des Québécois».

«Il existe plusieurs façons de retourner cet argent aux Québécois. Cela pourrait prendre la forme d'un chèque, d'un crédit d'impôt ou d'une mesure équivalente qui remet de l'argent dans la poche des gens», a-t-il expliqué.

La guerre en Iran, qui a commencé le 28 février avec des frappes menées par Israël et les États-Unis, a fait bondir le prix du pétrole brut, ce qui s'est répercuté sur le prix à la pompe.

À Montréal, lundi, de nombreuses stations-service affichaient l'essence à 176,9 cents le litre d'ordinaire, une augmentation d'environ 20 cents le litre en moins d’une semaine.

M. Drainville affronte Christine Fréchette dans la course à la direction de la CAQ. La personne qui sera choisie pour succéder à François Legault le 12 avril prendra de facto la tête du gouvernement caquiste.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les ventes d'alcool ont encore baissé l'an dernier, selon Statistique Canada

Publié hier à 9h00

Les ventes d'alcool ont encore baissé l'an dernier, selon Statistique Canada

Des données récentes de Statistique Canada montrent que les magasins d'alcool ont enregistré une baisse de 1,6 % de leurs ventes en 2025. «La baisse des ventes d'alcool s'est produite malgré une augmentation de 1,6 % du prix des boissons alcoolisées dans les magasins entre mars 2024 et mars 2025», indique l'agence, soulignant que «c'est la ...

LIRE LA SUITE
La guerre au Moyen-Orient pourrait faire grimper les prix au Canada

Publié le 6 mars 2026

La guerre au Moyen-Orient pourrait faire grimper les prix au Canada

Des analystes préviennent que le conflit au Moyen-Orient pourrait faire grimper les coûts dans les chaînes d'approvisionnement canadiennes et aggraver les pressions sur les prix dans les épiceries au cours des prochaines semaines. Les prix mondiaux du pétrole ont fortement augmenté ces derniers jours, les attaques israéliennes et américaines ...

LIRE LA SUITE
Construction: 8200 femmes dans l'industrie; une légère hausse

Publié le 6 mars 2026

Construction: 8200 femmes dans l'industrie; une légère hausse

Bien que les progrès soient lents, la proportion de femmes dans l'industrie de la construction au Québec a atteint 4,1 % en 2025, soit 8200 femmes. Il s'agit d'une légère augmentation par rapport aux 7885, l'année précédente, alors qu'elles représentaient 3,98 % de l'ensemble, indique la Commission de la construction du Québec, à l'occasion de la ...

LIRE LA SUITE