Un versement possible de 9M$

La SAQ écoulera certains produits américains au bénéfice de banques alimentaires

durée 10h45
6 février 2026
Par La Presse Canadienne

La Société des alcools du Québec (SAQ) écoulera auprès des consommateurs certains produits américains, ce qui pourrait lui permettre de verser près de 9 millions $ à Banques alimentaires du Québec.

La SAQ a indiqué jeudi qu'elle prenait cette «mesure exceptionnelle» à la demande du gouvernement du Québec pour certains produits «dont la qualité pourrait être altérée d'ici mars 2027».

La SAQ a précisé qu'elle remettra à Banques alimentaires du Québec un montant équivalent au coût des produits vendus durant cette période «pouvant totaliser jusqu'à 8,6 millions $».

En dehors de cette «mesure exceptionnelle», l'interdiction de vendre des produits des États-Unis et d'en commander de nouveaux, décrétée le 4 mars 2025, demeure en vigueur, a souligné la société dans un communiqué.

Le Québec avait agi ainsi à l'instar d'autres provinces en réaction à la guerre commerciale provoquée par l'administration Trump.

Les produits admissibles seront offerts à compter du 12 février sur le site SAQ.COM et dans les succursales SAQ Dépôt, a-t-on précisé, ajoutant qu'un rabais de 15 % s'appliquera à l'ensemble des produits. Les produits vendus en SAQ Dépôt bénéficieront en plus du rabais habituellement offert par cette bannière.

