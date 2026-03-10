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La protection des mineurs sera renforcée sur le réseau social

TikTok continuera d'exercer ses activités au Canada, sous certaines conditions

TikTok continuera d'exercer ses activités au Canada, sous certaines conditions
Photo: La Presse Canadienne, 2026

TikTok est autorisée à poursuivre ses activités au Canada après que le gouvernement ait conclu un examen de sécurité nationale.

La ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, a indiqué que cette décision était soumise à certaines conditions, notamment que TikTok renforce la protection des mineurs et des informations personnelles de tous les Canadiens.

La ministre a ajouté que cette décision permettrait également de préserver des emplois en garantissant la présence physique de TikTok Canada dans le pays.

Cette décision annule l'ordre donné en 2024 à TikTok de fermer ses bureaux au Canada pour des raisons de sécurité nationale.

Le mois dernier, un juge de la Cour fédérale avait annulé l'ordre imposant à l'entreprise de médias sociaux de cesser ses activités au Canada, ce qui lui permettait de continuer à exploiter ses bureaux pendant que le gouvernement procédait à un nouvel examen.

Mme Joly a mentionné que le gouvernement veillerait au respect de cette décision et chercherait d'autres mesures pour rendre les réseaux sociaux plus sûrs pour les jeunes Canadiens.

Catherine Morrison, La Presse Canadienne

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