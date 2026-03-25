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Vote prévu ce printemps

Le Syndicat de Postes Canada demande de rejeter l'accord de principe

Le Syndicat de Postes Canada demande de rejeter l'accord de principe
Photo: La Presse Canadienne, 2026

Le dirigeant du syndicat représentant 55 000 employés de Postes Canada appelle les salariés à rejeter l'accord de principe lors d'un vote prévu ce printemps, bien qu'une majorité des membres du comité exécutif national recommande d'accepter cet accord.

Un bulletin publié mardi par le Syndicat canadien des travailleurs et travailleuses des postes présente les grandes lignes de l'accord et indique que 60 % du comité exécutif national recommande aux travailleurs de voter en sa faveur.

Mais la présidente nationale du Syndicat canadien des travailleurs et travailleuses des postes, Jan Simpson, et quatre autres membres de la direction du syndicat ont publié un rapport minoritaire exprimant leur désaccord, arguant que l'accord abandonne la plupart des éléments que les membres du syndicat souhaitaient voir figurer dans une convention collective.

Le rapport minoritaire indique que le syndicat retournera à la table des négociations pour obtenir un meilleur accord si cette offre «inférieure» est rejetée.

Le vote est prévu du 20 avril au 30 mai.

Les deux parties ont convenu de ne mener aucune action de grève ou de lock-out pendant la période de ratification.

Catherine Morrison, La Presse Canadienne

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