Loi sur la protection du consommateur du Québec
Une action collective est autorisée contre Uber concernant les frais d'annulation
La Cour supérieure du Québec a autorisé le lancement d'une action collective contre Uber concernant ses frais d'annulation.
Les avocats de la plaignante principale, Valérie Ohayon, affirment que l'entreprise enfreint la Loi sur la protection du consommateur du Québec en n'indiquant pas explicitement dans ses conditions d'utilisation qu'une somme forfaitaire sera facturée en cas d'annulation.
Ils affirment que les conditions d'utilisation d'Uber indiquent seulement que des frais d'annulation peuvent s'appliquer.
La plaignante réclame des dommages-intérêts et le remboursement des frais d'annulation pour tous les membres admissibles du recours collectif.
Uber nie ces allégations et plaide que ses frais sont clairement indiqués aux utilisateurs avant qu'ils ne procèdent à l'annulation d'une course ou d'une commande de repas.
Toute personne au Québec qui a été facturée après avoir annulé une course Uber ou une commande Uber Eats depuis 2019 est automatiquement incluse dans le recours collectif.
La Presse Canadienne
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