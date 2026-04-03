Trois cents épiceries impactées
Centre de distribution de fruits et légumes Metro: les grévistes rejettent l'offre
Les grévistes du centre de distribution de fruits et légumes Metro à Laval ont rejeté, jeudi, l'offre salariale de la grande entreprise du secteur alimentaire.
Cette offre avait été déposée avant le déclenchement de la grève à durée indéterminée, lundi dernier. Le syndicat de la Fédération du commerce, affiliée à la CSN, fait savoir que l'offre avait été rejetée à l'unanimité, lors d'une assemblée tenue jeudi matin.
La grève à durée indéterminée touche le centre de distribution de fruits et légumes Metro à Laval, le siège social, ainsi que les chauffeurs de l'entrepôt Mérite 1 à Rivière-des-Prairies. Le syndicat compte 550 membres.
Metro affirme que 300 épiceries au Québec sont habituellement approvisionnées par ce centre de distribution de fruits et légumes. L'entreprise rapporte avoir déployé un plan de contingence pour faire face aux répercussions de la grève.
Le salaire est le principal point en litige. Le syndicat rapporte que le salaire d'entrée tourne autour de 20 $ l'heure, mais l'employeur rétorque que le salaire de l'employé de référence atteint 33,71 $ l'heure.
Lia Lévesque, La Presse Canadienne
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