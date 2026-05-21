Demande d'aide à Ottawa
Les concessionnaires canadiens de camions incapables d'acheter de nouveaux modèles
Les concessionnaires canadiens de camions lourds affirment qu'ils ne pourront importer aucun nouveau modèle l'année prochaine, à moins qu'Ottawa n'agisse rapidement pour régler un problème administratif.
Ils préviennent que le Canada pourrait être confronté à d'importantes perturbations de la chaîne d'approvisionnement si aucune solution n'est trouvée.
Selon les concessionnaires, le problème découle de changements apportés aux États-Unis concernant la manière dont les camions sont certifiés pour les normes d'émissions.
Ces certifications sont désormais délivrées par l'administration de la sûreté des transports routiers (NHTSA), mais le gouvernement canadien ne reconnaît que les certifications d'émissions délivrées par l'Agence de protection de l'environnement (EPA), qui était auparavant chargée de cette mission.
Lors d'une conférence de presse tenue jeudi sur la colline du Parlement, les concessionnaires ont déclaré que les constructeurs faisaient part de ce problème au gouvernement fédéral depuis un an, sans grand progrès.
Ils ont noté que les entreprises canadiennes ne pouvaient pas participer à un processus concurrentiel pour précommander de nouveaux camions tant que ce problème n'était pas résolu.
La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Les distilleries seront les plus touchées par l'interdiction sur l'alcool canadien
Les distilleries et les producteurs de spiritueux risquent d’être les plus durement touchés parmi les producteurs d’alcool canadiens, les États-Unis ayant proposé une interdiction générale des alcools canadiens à compter de la fin de ce mois. Craig Johnston, économiste en chef chez Financement agricole Canada, a indiqué que les ...LIRE LA SUITE
Revoir le Code du bâtiment pour contrer les effets de la chaleur sur les travailleurs
Baisse de motivation, déshydratation, fatigue: les travailleurs québécois subissent les effets de la chaleur, montre un nouveau sondage. La Coalition québécoise pour un droit à la fraîcheur demande aux décideurs d'adopter une stratégie de refroidissement responsable. Dans cette stratégie, il serait notamment question d'adapter le Code du ...LIRE LA SUITE
Droits de douane: un certain temps avant de voir les hausses de prix
Les droits de douane de rétorsion imposés par le Canada sur les produits américains sont désormais en vigueur, mais, selon des experts du commerce de détail, il faudra un certain temps avant que les consommateurs canadiens ne constatent une hausse des prix sur les tablettes des magasins. Matt Poirier, du Conseil canadien du commerce de détail, ...LIRE LA SUITE