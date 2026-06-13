Un groupe de l'acier juge problématique le programme de remise tarifaire d'Ottawa

La décision d'Ottawa de prolonger un programme de remise tarifaire pour certaines importations d'acier en provenance des États-Unis n'incite pas les fabricants nationaux à diversifier leurs sources d'approvisionnement au-delà des États-Unis, a déclaré la présidente de l'Association canadienne des producteurs d'acier (ACPA).

Le programme de remises tarifaires horizontales pour l'acier, l'aluminium et certains produits dérivés de l'acier devait prendre fin le 30 juin. Le gouvernement fédéral a annoncé la semaine dernière qu'il le prolongeait d'un an, jusqu'au 30 juin 2027.

Ce programme accorde une exonération automatique des droits de douane canadiens sur l'acier et l'aluminium américains aux entreprises qui importent des produits essentiels à des secteurs clés de l'économie canadienne, ou à celles qui contribuent à la santé publique et à la sécurité nationale.

Les produits américains en acier et en aluminium utilisés dans les secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale sont admissibles à ces exonérations, tout comme l’aluminium utilisé dans la fabrication, la transformation, l’emballage des aliments et des boissons, et la production agricole.

La présidente et cheffe de la direction de l'ACPA, Catherine Cobden, a soutenu que le programme de remises était «problématique» pour les producteurs d’acier nationaux qu’elle représente.

Elle a déclaré comprendre pourquoi le gouvernement fédéral indemniserait les entreprises pour les produits qu’elles ne peuvent se procurer ailleurs, mais a fait valoir que les entreprises nationales produisent souvent les types d’acier dont les fabricants canadiens ont besoin.

Le programme de remises horizontales offre une exonération générale sur des articles spécifiques et est distinct des demandes individuelles présentées par les entreprises cherchant à obtenir des exemptions des droits de douane de rétorsion d'Ottawa.

Le Canada maintient des droits de douane de rétorsion de 25 % sur l’acier et l’aluminium américains en réponse aux droits de 50 % imposés par l’administration Trump en vertu de l’article 232 de la loi américaine sur l’expansion du commerce (U.S. Trade Expansion Act).

«Franchement, avec les droits de douane auxquels nous sommes confrontés, cela fait maintenant plus d’un an qu’ils s’élèvent à 50 %. C’est une situation intenable qui a des conséquences dévastatrices sur l’industrie», a déclaré Mme Cobden.

«Cette remise horizontale revient à donner une sorte de passe-droit à l’acier américain pour entrer dans la construction automobile au Canada, a-t-elle ajouté. Sommes-nous vraiment ravis que les voitures fabriquées au Canada utilisent de l’acier américain plutôt que de l’acier canadien?»

Mme Cobden a salué des initiatives telles que la politique «Achetez canadien» d’Ottawa et le contingent tarifaire sur les produits sidérurgiques importés de l’extérieur de l’Amérique du Nord.

Le programme de remises a été lancé en avril 2025 et devait initialement durer six mois seulement. Il a été prolongé à plusieurs reprises.

John Fragos, attaché de presse du ministre des Finances François-Philippe Champagne, a dit dans une déclaration à La Presse Canadienne que cette prolongation visait à apporter de la certitude aux fabricants canadiens en cette période d’instabilité mondiale.

Elle vise également à protéger les entreprises nationales contre les hausses de prix liées aux droits de douane «tout en maintenant la position de longue date du Canada en matière de droits de douane de rétorsion», a-t-il ajouté.

«Cette prolongation soutient les producteurs canadiens dont les chaînes d’approvisionnement dépendent de l’acier et de l’aluminium, offre une certitude et une prévisibilité à long terme aux entreprises, encourage la production nationale et s’inscrit dans le cadre des mesures de soutien plus larges du gouvernement», a déclaré M. Fragos.

Jean Simard, président et chef de la direction de l’Association de l’aluminium du Canada, n’était pas disponible pour une entrevue. Il a dit dans un bref courriel que «tout ce qui peut aider les transformateurs d’aluminium canadiens est le bienvenu».

Craig Lord, La Presse Canadienne