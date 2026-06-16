Intelligence artificielle
Un guide pour accompagner les entreprises avec l'adoption de l'IA
Québec offre désormais un guide pour les entreprises qui souhaitent implanter «de façon responsable» un système d'intelligence artificielle (IA) dans leur organisation.
Le «Guide pour soutenir les milieux de travail dans l'implantation et l'usage des systèmes d'intelligence artificielle» a été dévoilé lundi par le ministre du Travail, Jean Boulet.
Il est décrit comme «un outil pédagogique qui propose des repères et des pistes d'action pouvant être appliqués dans différentes organisations».
«Il présente les avantages et les défis liés à l'IA, les principes de son déploiement responsable ainsi que les pratiques à considérer à chacune des étapes de son cycle de vie», explique le ministère du Travail, par voie de communiqué.
Composé de trois documents, le guide «n'est pas prescriptif» et ne constitue pas «une solution clés en main», précise Québec. Il sert de «point d’ancrage destiné à être adapté aux réalités propres à chaque organisation selon son secteur, sa taille, sa culture, son cadre réglementaire et le niveau de maturité de ses pratiques numériques», peut-on y lire en introduction.
«Avec ce guide, nous passons des principes à l'action. Nous donnons aux milieux de travail des outils concrets pour intégrer l'IA de façon transparente, concertée et responsable», a déclaré le ministre Boulet, dans le communiqué.
L'outil présenté par Québec s'adresse tant aux travailleurs qu'aux entreprises et organismes. Il découle d'un avis du Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre (CCTM) portant sur l’implantation et l’usage des systèmes d’IA dans les milieux de travail au Québec.
L'élaboration du guide s'est d'ailleurs appuyée sur les principes formulés par le CCTM, dont l'un d'eux est de «garder l'humain au cœur des décisions».
«Une chose doit demeurer claire: la technologie peut soutenir la décision, mais la responsabilité et le jugement doivent rester humains», a ajouté M. Boulet.
Le ministère du Travail précise également que le guide «ne remplace aucunement le cadre juridique actuel, qui continue de s'appliquer à tout déploiement d'un système d'IA».
La Presse Canadienne
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