Canada-USA
Les droits de douane pourraient être imposés la nuit prochaine, à moins d'un accord
Malgré le sursis accordé plus tôt cette semaine par Donald Trump, la menace tarifaire n'est pas écartée pour autant, alors qu'un nouveau moment crucial surviendra dans la nuit de vendredi à samedi.
En juillet, M. Trump avait annoncé qu'il imposerait de nouveaux droits de douane de 50 % sur un large éventail de produits canadiens.
Ces droits de douane devaient entrer en vigueur mercredi, juste après minuit, mais cette échéance a été repoussée à samedi 00 h 01 afin qu'Ottawa et Washington puissent poursuivre leurs négociations commerciales.
Mercredi, tant M. Trump que le premier ministre du Canada, Mark Carney, ont vanté une entente qui serait en voie d'être conclue, sur laquelle on sait toujours bien peu de choses.
Jeudi, le ministre canadien responsable des relations commerciales avec les États-Unis, Dominic LeBlanc, était à Washington dans l'espoir de finaliser les détails de ladite entente avec le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer.
Contrairement à d’autres droits de douane, ceux qui pourraient être imposés dès la nuit prochaine s'appliqueraient aux marchandises conformes à l'Accord Canada–États-Unis–Mexique.
Ces droits de douane s’appliqueraient à une grande variété de produits, allant des bâtons de hockey et du miel au béton et au contreplaqué, qui représentent une valeur d'environ 28 milliards $.
La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Les distilleries seront les plus touchées par l'interdiction sur l'alcool canadien
Les distilleries et les producteurs de spiritueux risquent d’être les plus durement touchés parmi les producteurs d’alcool canadiens, les États-Unis ayant proposé une interdiction générale des alcools canadiens à compter de la fin de ce mois. Craig Johnston, économiste en chef chez Financement agricole Canada, a indiqué que les ...LIRE LA SUITE
Revoir le Code du bâtiment pour contrer les effets de la chaleur sur les travailleurs
Baisse de motivation, déshydratation, fatigue: les travailleurs québécois subissent les effets de la chaleur, montre un nouveau sondage. La Coalition québécoise pour un droit à la fraîcheur demande aux décideurs d'adopter une stratégie de refroidissement responsable. Dans cette stratégie, il serait notamment question d'adapter le Code du ...LIRE LA SUITE
Droits de douane: un certain temps avant de voir les hausses de prix
Les droits de douane de rétorsion imposés par le Canada sur les produits américains sont désormais en vigueur, mais, selon des experts du commerce de détail, il faudra un certain temps avant que les consommateurs canadiens ne constatent une hausse des prix sur les tablettes des magasins. Matt Poirier, du Conseil canadien du commerce de détail, ...LIRE LA SUITE