Entreront en vigueur le 8 septembre
Ottawa présentera les détails de sa réponse tarifaire mardi
Le gouvernement fédéral doit dévoiler en détail les droits de douane de rétorsion qui seront imposés par le Canada à l'encontre des États-Unis, mardi.
Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, la ministre de l'Emploi, Patty Hajdu, et le ministre de l’Intelligence artificielle, Evan Solomon, devraient aussi présenter les mesures de soutien destinées aux travailleurs touchés par ces droits de douane.
Samedi, le premier ministre Mark Carney a fait savoir que les droits de douane de rétorsion entreront en vigueur le 8 septembre.
La veille, M. Carney avait suspendu les négociations commerciales avec les États-Unis, accusant ces derniers d'avoir introduit de nouvelles demandes à la dernière minute.
Le premier ministre a notamment soutenu que Washington tentait d'imposer des exigences qui auraient limité la capacité du Canada à conclure des accords commerciaux avec d’autres pays et à protéger sa culture.
Les États-Unis ont instauré samedi une nouvelle série de droits de douane de 50 % sur des exportations canadiennes, visant des produits d’une valeur de 28 milliards $.
Lundi, M. Carney a mentionné qu'Ottawa reviendra à la table des négociations dès que Washington changera d’attitude et cessera de traiter le Canada comme «une filiale des États-Unis».
La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Les distilleries seront les plus touchées par l'interdiction sur l'alcool canadien
Les distilleries et les producteurs de spiritueux risquent d’être les plus durement touchés parmi les producteurs d’alcool canadiens, les États-Unis ayant proposé une interdiction générale des alcools canadiens à compter de la fin de ce mois. Craig Johnston, économiste en chef chez Financement agricole Canada, a indiqué que les ...LIRE LA SUITE
Revoir le Code du bâtiment pour contrer les effets de la chaleur sur les travailleurs
Baisse de motivation, déshydratation, fatigue: les travailleurs québécois subissent les effets de la chaleur, montre un nouveau sondage. La Coalition québécoise pour un droit à la fraîcheur demande aux décideurs d'adopter une stratégie de refroidissement responsable. Dans cette stratégie, il serait notamment question d'adapter le Code du ...LIRE LA SUITE
Droits de douane: un certain temps avant de voir les hausses de prix
Les droits de douane de rétorsion imposés par le Canada sur les produits américains sont désormais en vigueur, mais, selon des experts du commerce de détail, il faudra un certain temps avant que les consommateurs canadiens ne constatent une hausse des prix sur les tablettes des magasins. Matt Poirier, du Conseil canadien du commerce de détail, ...LIRE LA SUITE