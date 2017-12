Concours de dessin du temps des Fêtes 2017 : La Ville de Chambly dévoile le nom des lauréats

La Ville de Chambly a dévoilé les lauréats du concours de dessin du temps des Fêtes 2017, lors d’une cérémonie spéciale qui se déroulait le 12 décembre dernier à la mairie de Chambly. Cette année, la thématique était Noël Vert l’avenir.

Le jury, composé du maire suppléant de Chambly, monsieur Jean Roy, et de membres de l’équipe du Service des communications et du protocole, a sélectionné les lauréats à partir de critères tels que l’utilisation des couleurs, l’originalité, l’effort et l’inspiration du thème. Les membres du jury ont trouvé que les participants étaient dotés d’un talent artistique hors du commun.

Une œuvre par catégorie d’âge (5 ans et moins; 8 ans et moins; 12 ans et moins) a été choisie. De plus, un grand prix coup de cœur a été attribué. L’œuvre lauréate illustrera la carte officielle de Noël de la Ville en 2018. Les parents des lauréats ont été joints afin de mieux connaître les enfants, et ainsi leur offrir des cadeaux plus personnalisés.

Les lauréates :

• Pour la catégorie 5 ans et moins, Enora Guissou

• Pour la catégorie 8 ans et moins, Vicky Forget

• Pour la catégorie 12 ans et moins, Rose Laroche

• L’artiste du coup de cœur, dont l’œuvre sera reproduite en carte de souhaits l’an prochain, est Camille Avoine, 8 ans.

Monsieur Roy a profité de l’occasion pour féliciter les jeunes de leur participation et des efforts qu’ils ont investis dans la réalisation de leur création.