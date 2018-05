Le mouvement versus le déplacement présenté par la Maison amérindienne

Le samedi 12 mai prochain à 14 h, c’est dans le cadre du 24 heures de science que La Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire propose au grand public une conférence-atelier interactive, dans laquelle les enfants de plus de 6 ans et leur famille pourront découvrir l'impact du déplacement des glaciers sur le paysage ainsi que les mouvements de population à travers les grandes périodes préhistoriques et historiques nord-américaines.

Cette conférence-atelier donnée par Dominique Tessier, animatrice muséale, est l’occasion idéale d’en apprendre davantage sur l’origine des Première Nations et approfondir vos connaissances sur leur mode de vie à travers le temps.

En participant au 24 heures de science, La Maison amérindienne souhaite stimuler l’intérêt des jeunes pour le domaine des sciences et des technologies, un champ de connaissance dont plusieurs découvertes sont attribuables au savoir-faire des Premières Nations.

La conférence-atelier Le mouvement versus le déplacement est présentée à La Maison amérindienne, 510, montée des Trente à Mont-Saint-Hilaire, le samedi 12 mai à 14 h, au coût de 8 $ plus taxes.

Afin d’effectuer une réservation ou pour obtenir plus d’informations, il suffit de communiquer au 450 464-2500 ou à animation@maisonamerindienne.com.