Cinq classiques du temps des Fêtes à voir ou revoir

Il y a de ses traditions qui reviennent chaque année pour notre plus grand plaisir. L’une des plus populaires est de s’emmitoufler dans une doudou et d’écouter des films de Noël, chocolat chaud et autres friandises à la main.

Pour perpétuer ce plaisir, Néomédia vous propose un palmarès des cinq films de Noël incontournables à voir ou revoir en couple, entre amis ou en famille:

1) National Lampoon's Christmas Vacation ou Le sapin a des boules:

Ce classique cinématographique tourné en 1989 vous mettra sans contredit dans l’ambiance des Fêtes. Pourquoi?

À cause de la multitude de péripéties toutes plus enlevantes les unes que les autres qui se succèdent dans ce film d’une heure trente-sept. Traditions familiales, décorations en quantité et magie de noël sont bien présentes dans ce long métrage mettant en vedette la famille Griswold.

2) Skipping Christmas ou Noël avec les Krank

Pour la famille Krank, Noël a toujours été synonyme de réjouissances. Pas étonnant qu’ils dépriment lorsque leur fille unique Blair quitte le pays pour plusieurs mois quelques jours avant Noël.

Nora et Luthier décident alors de boycotter cette fête très populaire dans leur quartier. Un revirement inattendu les forcera cependant à revoir leur plan.

3-) Home Alone ou Maman, j’ai raté l’avion

Presque tout le monde connaît cette comédie familiale qui a lancé la carrière de Macaulay Culkin.

Âgé de 8 ans, le jeune Kevin, laissé seul à la maison à la suite d’un oubli de ses parents, devra défendre son domicile contre les « Casseurs flotteurs », un duo de criminels qui s’en prend aux maisons luxueuses.

Or, le jeune homme n’a pas dit son dernier et la paire passe un mauvais quart d’heure.

4) Nez Rouge

Ce film tourné au Québec raconte l’histoire d’un critique littéraire, joué par Patrick Huard qui devra faire du bénévolat auprès d’Opération Nez Rouge bien malgré lui. Sur place, il fait équipe avec son avocat un peu étrange et une auteure qu’il a sévèrement critiqué dans le passé.

5) Elf ou Le lutin

Ce film dans lequel Will Ferrell incarne Buddy, un humain qui par erreur est élevé parmi les lutins du Père Noël. Ne se sentant pas à sa place parmi eux, il décide de se rendre à New York pour retrouver son père biologique.

Les enfants apprécieront sans aucun doute ce personnage attachant.