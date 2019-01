Jean-Philippe Sylvestre de passage à Chambly le temps d’un concert

La Ville de Chambly convie les amateurs de musique classique au concert de Jean-Philippe Sylvestre, le dimanche 24 février, à 11 h, au restaurant Fourquet Fourchette.

Qualifié de « poète du piano » par le réputé chef d’orchestre Yannick-Nézet Séguin, ce pianiste virtuose à la carrière internationale impressionnante vous fera voyager notamment à travers les œuvres de Bach, Gershwin, Chopin et Mathieu dans le cadre de ce concert.

Jean-Philippe s’est vu octroyer de nombreux prix prestigieux, dont le prix Virginia Parker, la plus haute distinction décernée par le Conseil des Arts du Canada, le premier prix du concours de l’Orchestre Symphonique de Montréal, le concours national des jeunes interprètes de Radio-Canada et le concours international Concertino Praga. Il obtient à trois reprises le premier prix du Concours de Musique du Canada et la plus haute note du concours à l'une de ces occasions.

Au cours de sa carrière, le musicien s’est produit comme soliste avec plusieurs orchestres, dont l’Orchestre Symphonique de Montréal, l'Orchestre symphonique de Québec, l’Orchestre Métropolitain, l’Orchestre symphonique de Laval, l’Orchestre symphonique de Longueuil et l'Orchestre du Conservatoire Royal de Toronto. Il a également travaillé avec de grands chefs, tels que Yannick Nézet Séguin, Richard Bradshaw, Simon Streatfeild et Alain Trudel.

Les billets sont en vente au Centre administratif et communautaire (56, rue Martel), à la Bibliothèque municipale de Chambly (1691, avenue Bourgogne), de même qu’au restaurant Fourquet Fourchette (1887, avenue Bourgogne), au coût de 15 $ (ou 12 $ avec la carte Accès).

Information : 450 658-1778, ville.chambly.qc.ca, jeanphilippesylvestre.com