Enzo De Rosa et la soprano Isabelle Metwalli font revivre la musique de films cultes

Les Carignanois passionnés de musique et amoureux de cinéma seront comblés en assistant au spectacle intimiste présenté par Enzo De Rosa à son piano, avec la participation de la soprano Isabelle Metwalli. Le concert, gratuit, se déroule le vendredi 17 janvier prochain à 19h.

Chacun de nous se souvient d'au moins une mélodie d'un film en particulier, grâce à une scène marquante ou à la bande-son qui accompagne parfaitement tel ou tel moment (voire au film entier)...

Entendre à nouveau ces grandes mélodies et les offrir à son public, voilà ce que proposent Enzo De Rosa et la soprano Isabelle Metwalli, qui feront revivre les moments musicaux les plus passionnants de films inoubliables.

Ce rendez-vous gratuit se déroulera le vendredi 17 janvier à la salle du Conseil (2555, chemin Bellevue) à 19 heures. L'événement est réservé aux résidents de Carignan seulement. À noter que les places étant limitées, mieux vaut venir en avance.

L'inscription est obligatoire sur le Portail citoyen.