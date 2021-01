Activité populaire en 2020, le décor pour emporter du Musée du Haut-Richelieu se poursuit avec une toute nouvelle programmation. En ces temps de confinement, cette activité est parfaite pour se divertir et rester occupé dans le confort de sa maison tout en respectant les consignes sanitaires.

Les différentes pièces thématiques offertes selon les saisons sauront à coup sûr amuser et détendre, seul ou avec les membres de la bulle familiale.

Rappelons que cette activité consiste à décorer une pièce en céramique blanche en utilisant de la glaçure (peinture minérale). Une fois terminée, la pièce doit être cuite dans un four en céramique au musée afin qu’elle devienne imperméable et sécuritaire pour une utilisation domestique.

Fonctionnement

On peut se procurer des ensembles clés en main, entre 20 $ et 27 $ chacun, ou des ensembles sur mesure (le prix varie en fonction des items de la commande).Il faut, au préalable, réserver et payer son ou ses ensembles par le biais de la plateforme Web Amilia – Musée du Haut-Richelieu en respectant les périodes de commande.

Il sera possible, par la suite, de récupérer ses achats au musée lors des plages horaires prévues à cet effet. Attention, on ne peut pas se présenter au Musée en dehors de ces plages horaires. Le ramassage se fera à la porte, sans entrer dans le Musée.

Thématiques

Les blocs de commandes sont prévus selon les différentes thématiques proposées au gré des saisons. Ainsi, en plus des pièces régulières toujours disponibles, des pièces thématiques seront ponctuellement proposées, pour le bonheur des petits et grands!

Le premier bloc de commande de 2021 sera sous la thématique « D’amour et d’amitié » afin de souligner la fête de la Saint-Valentin. Les commandes pour ce bloc commencent dès le 22 janvier.

Pour avoir des informations détaillées sur le fonctionnement et pour connaître les différentes dates importantes à respecter, consulter le site Web de l'institution muséale.