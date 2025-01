Deux conférences environnementales à ne pas manquer en janvier

En janvier, la Ville de Chambly vous propose deux conférences gratuites afin de vous aider à mieux gérer vos matières résiduelles et à désencombrer votre espace de vie.

Bien trier ses matières résiduelles : soirée d’information sur les collectes municipales

Cette soirée d’information gratuite aura lieu le mardi 28 janvier, à 19 h, au Pôle culturel de Chambly. L’équipe de la division Environnement du Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique vous aide à démystifier le tri des matières résiduelles.

Les citoyens y apprendront des trucs et astuces pour réduire et bien trier les matières résiduelles à la maison sans se casser la tête. Les participants pourront également se familiariser avec les options qui s’offrent aux consommateurs pour éviter l’enfouissement (ex. : réutilisation, réparation, recyclage et valorisation).

L’activité sera l’occasion d'en apprendre plus sur les différents changements apportés aux collectes municipales et d’aborder des sujets tels que la destination des matières recueillies par les différentes collectes à Chambly et le cycle de vie des objets.

Épurer sa vie : conférence sur le désencombrement étape par étape

Cette conférence gratuite aura lieu le jeudi 30 janvier, à 19 h, au Pôle culturel de Chambly.

La conférence permettra aux participants de mieux comprendre pourquoi nous accumulons des objets et comment vous pouvez parvenir à vous désencombrer, étape par étape.

L’activité abordera également le concept de l’économie circulaire et ses nombreux avantages, afin de favoriser une réflexion de nos modes de consommation pour y inclure l’économie de seconde main.

La conférencière Vicky Cloutier est spécialiste en désencombrement. Après une carrière au sein d’une institution financière et cinq années de minimalisme, elle s’est lancée dans le désencombrement en 2018. Depuis, elle accompagne ceux qui souhaitent épurer leur maison à travers conférences, accompagnement personnalisé et défis mensuels.

Notez que les places pour assister aux conférences sont limitées. Il est donc impératif de réserver auprès de la réception du Pôle culturel de Chambly au 450 658-2711 ou [email protected] .