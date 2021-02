Une œuvre vivante et éphémère au Pôle culturel de Chambly

La Ville de Chambly accueille Art viral, une création artistique de Jocelyn Fiset, présentée dans les vitrines extérieures du Pôle culturel de Chambly, en production pour une durée de trois semaines, dès aujourd'hui, le 4 février. Ce projet a été réalisé grâce à l’entente de développement culturel conclue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Chambly.

Ce projet se veut une intervention artistique, accessible à tous, avec pour objectif de contrer la morosité de cette période de pandémie. À l’aide de ruban adhésif d’électricien, l’artiste réalise une œuvre éphémère, mais bien vivante : de gigantesques dessins colorés, dynamiques et lyriques ou symboliques, sur la quasi-totalité des vastes vitrines du Pôle culturel, ayant pour but d’ajouter de la vivacité et de l’espoir à ceux qui l’accueillent.

« Projet vivant »

Pendant trois semaines, l’artiste fera évoluer son œuvre, à défaut de trois jours par semaine, soit les jeudis, vendredis et samedis. Tous pourront assister à la naissance de ce projet, dans le respect des mesures de distanciation physique, à l’extérieur du bâtiment. Le Pôle culturel de Chambly, canevas de création pour ce projet, ne sera plus qu’un établissement de diffusion d’art, mais se métamorphose quant à lui, en œuvre d’art à part entière d'après la Ville.

Ce projet d’envergure a comme objectif de positionner le Pôle culturel comme un phare culturel : un espace de création, et un lieu d’échange. Afin que les citoyens de Chambly s’approprient ce nouveau bâtiment, la population est invitée à s’y déplacer et profiter des trois projets artistiques actuellement présentés; les sculptures de glace de Nicolas Godon, les toiles de l’exposition Même(s) et autre(s), ou la confusion des limites, d’Angélique Ricard et ce tout nouveau projet artistique, Art viral, de l’artiste Jocelyn Fiset.