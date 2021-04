Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire : Appel de candidatures

Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire invite les artistes de toutes disciplines en arts visuels et les commissaires professionnels à présenter un projet d'exposition, pour compléter la programmation muséale de l’année 2022. En effet, il est recommandé aux artistes et aux commissaires professionnels de soumettre un dossier avant le 1er juin 2021.

Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire diffuse les arts visuels tout en maintenant sa mission liée à la conservation de l'œuvre des artistes qui ont vécu et travaillé dans la région : Ozias Leduc, Paul-Émile Borduas, Jordi Bonet, leur entourage et leurs successeurs. Le Musée contribue également à faire connaître et apprécier l’art contemporain en présentant le travail des artistes qui explorent les courants actuels.

Pour les artistes:

- Un curriculum vitae récent;

- Un résumé de la démarche artistique;

- Une description du projet d’exposition;

- De 10 à 15 photos sur tous supports, d’œuvres qui feront partie de l’exposition, identifiées et numérotées, accompagnées d’une liste descriptive (numéro, titre, année, médium, dimensions);

- Un dossier de presse s’il y a lieu.

Pour les commissaires:

- Un curriculum vitae récent;

- Un curriculum vitae du ou des artistes qui exposeront;

- Un résumé de la démarche artistique;

- Une description du projet d’exposition;

- De 10 à 15 photos sur tous supports, d’œuvres qui feront partie de l’exposition, identifiées et numérotées, accompagnées d’une liste descriptive (numéro, titre, année, médium, dimensions).

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec le personnel du Musée au (450)536-3033 ou par courriel à : [email protected]